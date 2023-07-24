Санкт-Петербург

Профиль пользователя Nastasya.tuk

О себе Играю на гитаре, люблю петь, иногда пишу песни🩷

Стремлюсь стать полноценным музыкантом🤟🏽

Очень открытая и часто говорю неловкие вещи😎

Замужем💍

Была в сети на прошлой неделе

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