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Санкт-Петербург
Играю на гитаре, люблю петь, иногда пишу песни
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastasya.tuk
О себе
Играю на гитаре, люблю петь, иногда пишу песни
Стремлюсь стать полноценным музыкантом🤟🏽
Очень открытая и часто говорю неловкие вещи😎
Замужем💍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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