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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastasya.tuk

фото пользователя Nastasya.tuk

О себе

Играю на гитаре, люблю петь, иногда пишу песни🩷
Стремлюсь стать полноценным музыкантом🤟🏽
Очень открытая и часто говорю неловкие вещи😎
Замужем💍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Потусить.Приехали с подругой в СПБ на три дня.

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 19 участников

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