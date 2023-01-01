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Санкт-Петербург
Переехала в Питер 6 лет назад, обзавелась друзьями, а они в прошлом году все уехали, теперь ищу новых)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastasia00
О себе
Переехала в Питер 6 лет назад, обзавелась друзьями, а они в прошлом году все уехали, теперь ищу новых)
Люблю мемы и котов)
Была в сети на прошлой неделе
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