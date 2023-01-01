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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastasia00

фото пользователя Nastasia00

О себе

Переехала в Питер 6 лет назад, обзавелась друзьями, а они в прошлом году все уехали, теперь ищу новых)
Люблю мемы и котов)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг с которыми можно прогуляться, поболтать, сходить куда-то)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Darya001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 10 участников

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