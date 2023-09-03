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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя naromanii
О себе
Я онлайн-предприниматель, занимаюсь продюсированием, развиваю личный бренд, тащусь как по твердым так и по мягким инструментам самопознания
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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