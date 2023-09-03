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Санкт-Петербург
Профиль пользователя naromanii

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О себе

Я онлайн-предприниматель, занимаюсь продюсированием, развиваю личный бренд, тащусь как по твердым так и по мягким инструментам самопознания

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Онли герлз, тусовка

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Откликнулось 5 участников

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

собрать компанию подруг!❤️

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 53 участника

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Санкт-Петербург → другое

Ищу подружку, которая за любой движ!

Откликнулось 12 участников

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