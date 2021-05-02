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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nana_1525

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О себе

Люблю музыку, меломан😅 танцевать, в далеком 2017-2018 увлелакась грузинскими и восточными танцами. Люблю снимать интересные и эстетичные видео. В будние дни я работаю 🧑‍🏭 именно поэтому не всегда есть возможность знакомиться в живую)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность
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