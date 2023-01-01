⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Не верьте рассказам , а верьте поступкам.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Namazov
О себе
Не верьте рассказам , а верьте поступкам.
Увидимся?
Увидишь !
Я за классические отношения, и за живое общение .
Есть желанна , есть все.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам