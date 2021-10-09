Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nailya2809
О себе
Всем привет)
Меня зовут Найля, живу и работаю в Питере третий год)
Интересуют новые знакомства, возможно даже новых друзей.
Буду раза знакомству😌
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных ребят для душевного общения;)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию на Морскую вечернику в Севкабель) девочками)
Санкт-Петербург → Другое
В поисках подруг до 25 лет с кем будет интересно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, выпить, перекусить (пообщаться)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , прогуляться
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