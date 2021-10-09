Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nailya2809

фото пользователя Nailya2809
фото #2 пользователя Nailya2809

О себе

Всем привет)
Меня зовут Найля, живу и работаю в Питере третий год)
Интересуют новые знакомства, возможно даже новых друзей.
Буду раза знакомству😌

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Рада буду погулять по городу

Участие в других событиях

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30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

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Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

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В поисках подруг до 25 лет с кем будет интересно провести время

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Прогуляться, выпить, перекусить (пообщаться)

маленькое фото пользователя Aleksandr10
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Сходить в бар , прогуляться

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Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.