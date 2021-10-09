Всем привет) Меня зовут Найля, живу и работаю в Питере третий год) Интересуют новые знакомства, возможно даже новых друзей. Буду раза знакомству😌

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое В поисках подруг до 25 лет с кем будет интересно провести время

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Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.