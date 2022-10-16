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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nadya32
О себе
Люблю создавать образы в стиле "Лолита" и прочие милые вещи. Смотрю аниме, любимые - "Атака титанов" и "Тетрадь смерти". Люблю пешие прогулки, парки и дворцы.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
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