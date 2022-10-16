Люблю создавать образы в стиле "Лолита" и прочие милые вещи. Смотрю аниме, любимые - "Атака титанов" и "Тетрадь смерти". Люблю пешие прогулки, парки и дворцы.

Была в сети вчера

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