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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nadya32

фото пользователя Nadya32

О себе

Люблю создавать образы в стиле "Лолита" и прочие милые вещи. Смотрю аниме, любимые - "Атака титанов" и "Тетрадь смерти". Люблю пешие прогулки, парки и дворцы.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре города, пофоткать друг друга

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