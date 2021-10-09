Люблю животных. Слушаю все, но последнии 2 года в основном lo-fi, retrowave, с поджанрами. Люблю готовить. Немного разбираюсь в дорамах, аниме, ранобе, манге и манхве. Люблю читать. Занимаюсь изучением английского и курсами по обучению собак. Предпочитаю природу и тишину, городу. Люблю слушать нежели говорить. Умею работать руками и головой.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

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