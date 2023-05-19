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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя nadii
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги✈️ Найти попутчика в путешествие
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