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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nadi1804
О себе
Недавно переехала, в поиске новых знакомств))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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