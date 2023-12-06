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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nadi1804

фото пользователя Nadi1804

О себе

Недавно переехала, в поиске новых знакомств))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

👋 В Питере совсем недавно) Ищу новые знакомства, друзей 😊

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Откликнулось 9 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Маскарадый вечер знакомств "ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ"

Откликнулся 1 участник

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