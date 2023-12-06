Недавно переехала, в поиске новых знакомств))

Была в сети сегодня

👋 В Питере совсем недавно) Ищу новые знакомства, друзей 😊

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: