Была в сети пару дней назад

Пойдем в кино, пожалуйста 🫂

Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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