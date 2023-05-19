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Санкт-Петербург
Профиль пользователя N__S

фото пользователя N__S

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем в кино, пожалуйста 🫂

маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя MyWay
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Generalosa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Vallmig

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя marishh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства, эмоции❤️

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Viona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по финскому заливу

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Aliseee

Санкт-Петербург → другое

Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя gulsina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посидеть на берегу Финского залива, познакомиться, поболтать, погулять

Откликнулись 3 участника

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