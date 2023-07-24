⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя N0l1nker

фото пользователя N0l1nker

О себе

Программист, душнила, люблю, когда люди думают прежде, чем говорят. Владелец прекрасной собаки. Обожаю кино и немного страдаю СПГС. Любимый сериал - Тьма. Не умею в смолтолк, предпочитаю задушевные разговоры. Умею открыто рассказывать о том, что на душе, и не умею "надевать маску". Считаю игры видом искусства и иногда превращаюсь в задрота. В данный момент нахожусь на жизненном распутье, большинство друзей уехало после известных событий, а теперь расстался с девушкой и немного не понимаю, чего хочу от жизни. Не ищу постоянные пьянки и тусовки, но иногда за то что бы повеселиться. Пью вино и коктейли, курю, давно не занимался спортом, но долгое был профессиональным спортсменом, больше всего люблю хоккей и баскетбол. Мало чего понимаю в общеупотребимом искусстве, не ценитель театров и музеев, хоть иногда их и посещаю. Временами много читаю, а временами не читаю совсем. Знаю мало мест в Питере, хоть и живу тут уже 5 лет. Полон противоречий и своих взглядов, но хочу научиться жить иначе, не так как умею, поэтому постараюсь быть открытым новому. Музыка долгое время для меня была основным способ найти похожих людей, но последнее время почти не слушаю её. Любимые группы - Linkin park и Balthazar. Да и куча всего другого. Немного играю на гитаре, но точно не буду это делать в кругу людей. Немного рисую, но пока на уровне детского сада. Вижу жизнь скорее в тёмных тонах, чем в светлых. С переменным успехом нахожусь в терапии

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя businka_ti
маленькое фото пользователя nikapusta
маленькое фото пользователя Alino4kago
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя Nastya..1
маленькое фото пользователя YuliaTuk
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Fatin
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Nina_L
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя Santi
маленькое фото пользователя dima10
маленькое фото пользователя mary_ranskaya
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Crazy
маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя hotoln
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Tata8998

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам