О себе

Программист, душнила, люблю, когда люди думают прежде, чем говорят. Владелец прекрасной собаки. Обожаю кино и немного страдаю СПГС. Любимый сериал - Тьма. Не умею в смолтолк, предпочитаю задушевные разговоры. Умею открыто рассказывать о том, что на душе, и не умею "надевать маску". Считаю игры видом искусства и иногда превращаюсь в задрота. В данный момент нахожусь на жизненном распутье, большинство друзей уехало после известных событий, а теперь расстался с девушкой и немного не понимаю, чего хочу от жизни. Не ищу постоянные пьянки и тусовки, но иногда за то что бы повеселиться. Пью вино и коктейли, курю, давно не занимался спортом, но долгое был профессиональным спортсменом, больше всего люблю хоккей и баскетбол. Мало чего понимаю в общеупотребимом искусстве, не ценитель театров и музеев, хоть иногда их и посещаю. Временами много читаю, а временами не читаю совсем. Знаю мало мест в Питере, хоть и живу тут уже 5 лет. Полон противоречий и своих взглядов, но хочу научиться жить иначе, не так как умею, поэтому постараюсь быть открытым новому. Музыка долгое время для меня была основным способ найти похожих людей, но последнее время почти не слушаю её. Любимые группы - Linkin park и Balthazar. Да и куча всего другого. Немного играю на гитаре, но точно не буду это делать в кругу людей. Немного рисую, но пока на уровне детского сада. Вижу жизнь скорее в тёмных тонах, чем в светлых. С переменным успехом нахожусь в терапии