Санкт-Петербург
Профиль пользователя Myskina

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фото #2 пользователя Myskina

О себе

Нравится: бродилки по городу, барные квизы, фотография и графический дизайн.
Хочу найти новых, легких на подъем людей для бюджетных поездок по области, походов на интересные мероприятия, разведку новых мест и простые посиделки.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое

Приглашаю на спектакль

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