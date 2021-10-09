Нравится: бродилки по городу, барные квизы, фотография и графический дизайн. Хочу найти новых, легких на подъем людей для бюджетных поездок по области, походов на интересные мероприятия, разведку новых мест и простые посиделки.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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✝️ Религия

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.