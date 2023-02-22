Дизайнер, люблю разную музыку, в плейлисте Металлика соседствует с Боьом Марли, Майклом Джексоном и Вивальди. С удовольствием смотрю фильмы и сериалы, обычно проблема найти достойный, когда какой-либо прекрасный сериал досмотрен. Нравится рукоделие, разное, и шить, и вязать, и рисовать, и плести из ниток и бисера. Всегда любила читать, в основном - детективы (не Донцову!) и фантастику. Настольные игры в хорошей компании и интересные беседы.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 📚 Книги

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

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