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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mumla_mu

фото пользователя Mumla_mu

О себе

Люблю много и долго гулять, ездить по красивым местам в пригороде, устраивать фотосессии с подругами ), посещать выставки, в сезон катаюсь на велосипеде, поржать люблю)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

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📺 Политика🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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