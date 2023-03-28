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Санкт-Петербург
Переехала в Петербург полгода назад. Работаю в ИТ сфере, занимаюсь тайским боксом, учу английский.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя ms_ananasina
О себе
Переехала в Петербург полгода назад. Работаю в ИТ сфере, занимаюсь тайским боксом, учу английский.
Ищу друзей/подруг с кем можно развеяться на выходных, погулять по городу или сходить на интересное мероприятие. Обсудить перспективы развития искусственного интеллекта или поорать с мемов.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться
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