О себе

Переехала в Петербург полгода назад. Работаю в ИТ сфере, занимаюсь тайским боксом, учу английский.



Ищу друзей/подруг с кем можно развеяться на выходных, погулять по городу или сходить на интересное мероприятие. Обсудить перспективы развития искусственного интеллекта или поорать с мемов.