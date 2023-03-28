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Санкт-Петербург
Профиль пользователя ms_ananasina

фото пользователя ms_ananasina

О себе

Переехала в Петербург полгода назад. Работаю в ИТ сфере, занимаюсь тайским боксом, учу английский.

Ищу друзей/подруг с кем можно развеяться на выходных, погулять по городу или сходить на интересное мероприятие. Обсудить перспективы развития искусственного интеллекта или поорать с мемов.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия😓 Обсудить проблемы💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Го в MazaPark?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Skillakni

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить на квест

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя dimqaaa11

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем кушать🙃

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mikas

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Вечерние пробежки по Таврику, бадминтон, фрисби ну или просто прогулки

Откликнулся 1 участник

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