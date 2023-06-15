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Санкт-Петербург
Профиль пользователя mrielp

фото пользователя mrielp

О себе

Люблю трансовую музыку, читаю много книг (романы и научно-популярную литературу), смотрю сериалы, поклонник драматических театров и походов на концерты, люблю гулять по новым местам

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по центру города

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11

Москва → пообщаться

Найти друзей для общения

Откликнулось 58 участников

маленькое фото пользователя Rainy_spb

Санкт-Петербург → собрать компанию

Друзья, где вы?..

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя V1adislav

Санкт-Петербург → собрать компанию

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Slide93

Ростов-на-Дону → пообщаться

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Aleksandr_T

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя nikmdw

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя De0la0Krua

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Minakova

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в карточный Гвинт в СПб!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя hotoln

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию друзей

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Arkasha33

Санкт-Петербург → собрать компанию

Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Dennisionation

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по центру города, перекусить и поболтать о насущных вещах

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Bipolyarochka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по центру :)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Berta777

Москва → пообщаться

Ищу единомышленников для похудения.

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Python_fast

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поболтать о всяком, найти с кем пообщаться

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Andy_kx

Санкт-Петербург → другое

Погулять, посетить какое-нибудь мероприятие

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Pavel273

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию для встреч, прогулок по городу.

Откликнулся 1 участник

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