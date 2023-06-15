⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя mrielp
О себе
Люблю трансовую музыку, читаю много книг (романы и научно-популярную литературу), смотрю сериалы, поклонник драматических театров и походов на концерты, люблю гулять по новым местам
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам