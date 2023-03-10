О себе

Любовь к путешествиям - это мое вдохновение и путь к новым горизонтам. Я - Senior Data Scientist, и благодаря своей работе, я большую часть времени путешествую. Я также горжусь тем, что стал 3rd RUNNER UP на конкурсе Miss & Mister Planet 2023 🇬🇪