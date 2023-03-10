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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя MrFriday
О себе
Любовь к путешествиям - это мое вдохновение и путь к новым горизонтам. Я - Senior Data Scientist, и благодаря своей работе, я большую часть времени путешествую. Я также горжусь тем, что стал 3rd RUNNER UP на конкурсе Miss & Mister Planet 2023 🇬🇪
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога
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