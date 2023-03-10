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Санкт-Петербург
Профиль пользователя MrFriday

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О себе

Любовь к путешествиям - это мое вдохновение и путь к новым горизонтам. Я - Senior Data Scientist, и благодаря своей работе, я большую часть времени путешествую. Я также горжусь тем, что стал 3rd RUNNER UP на конкурсе Miss & Mister Planet 2023 🇬🇪

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай сделаем наше знакомство интересным – встретимся в 17:00.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Vikulya8

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Завести друзей

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Generator

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Dr.SM

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Питер, буду рада новым знакомствам

Откликнулось 13 участников

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