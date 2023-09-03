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Санкт-Петербург
Профиль пользователя mqrkin

фото пользователя mqrkin

О себе

диалог как наивысшая ценность

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Заголовок не может быть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя PANDA_P

Владивосток → пообщаться

В чем смысл жизни?

Откликнулись 23 участника

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