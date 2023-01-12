Играю в онлайн игры (сейчас ffxiv), люблю проводить время с друзьями за просмотром фильмов/сериалов/аниме, комментируя их. В свободное время читаю всякое и учусь рисовать. Слушаю музыку, которую считаю хорошей, от рока до к-попа. Не пью, не курю, но и за ЗОЖ не топлю, просто мне так комфортно. Люблю тупые мемы и гейские шутки.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.