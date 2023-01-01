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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Morven

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О себе

Всем привет! Я недавно переехала в Питер и ищу новые знакомства! Люблю кино и природу, с удовольствием хожу за грибами, путешествую, интересуюсь историей.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Onizuka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

Откликнулось 9 участников

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