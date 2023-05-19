Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mortog

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Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, погулять, пообедать, пофоткаться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Anastasia2075
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

маленькое фото пользователя ms_YanaS
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить погоду в городе

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.