Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mortog
Профиль обновлён 29 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кино/кафе/клуб)
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Санкт-Петербург → Другое
Погулять)))))))
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить погоду в городе
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
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