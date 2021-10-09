Санкт-Петербург
Профиль пользователя Morgenmuffel
О себе
Ищу людей для общения на разные темы ( литература, фильмы, игры, работа, выговориться/выслушать, да хоть просто мемасиками перекидываться )
Люблю читать книги, особенно в жанре антиутопия. Из поэзии очень люблю творчество Иосифа Бродского.
В кино жанр не так важен, главное интересный сюжет.
Люблю игры (видео/настолки) где основной упор на командную работу.
Люблю кататься по ночному городу, а также поездки на природу с палатками.
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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