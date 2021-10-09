Ищу людей для общения на разные темы ( литература, фильмы, игры, работа, выговориться/выслушать, да хоть просто мемасиками перекидываться ) Люблю читать книги, особенно в жанре антиутопия. Из поэзии очень люблю творчество Иосифа Бродского. В кино жанр не так важен, главное интересный сюжет. Люблю игры (видео/настолки) где основной упор на командную работу. Люблю кататься по ночному городу, а также поездки на природу с палатками.

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян ☣️ Токсичность

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