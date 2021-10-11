Санкт-Петербург
Профиль пользователя Monamurrk

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О себе

Привет, я Ася, мне 24.
Хочу найти тех, кто так же, как и я, любит длинные пешие прогулки, разговаривать обо всем на свете и не боится проявлять себя.
Я довольно-таки активный человек, не умею сидеть на одном месте, нужно быть везде и сразу. Очень люблю людей, поэтому я открыта этому миру и не стесняюсь заводить знакомства.
Увлекаюсь психологией и медициной, училась в военно-медицинской академии.
Сейчас нет особо времени, тк слишком много работаю, но эти редкие выходные хочу проводить в компании интересных и активных людей🐣

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию на пикник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

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