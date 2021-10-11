Санкт-Петербург
Профиль пользователя Monamurrk
О себе
Привет, я Ася, мне 24.
Хочу найти тех, кто так же, как и я, любит длинные пешие прогулки, разговаривать обо всем на свете и не боится проявлять себя.
Я довольно-таки активный человек, не умею сидеть на одном месте, нужно быть везде и сразу. Очень люблю людей, поэтому я открыта этому миру и не стесняюсь заводить знакомства.
Увлекаюсь психологией и медициной, училась в военно-медицинской академии.
Сейчас нет особо времени, тк слишком много работаю, но эти редкие выходные хочу проводить в компании интересных и активных людей🐣
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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