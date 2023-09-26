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Санкт-Петербург
Профиль пользователя MisterAnderson

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Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

События пользователя

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти интересные темы для разговоров

Чебоксары → пообщаться

Пообщаться, найти интересных собеседников

маленькое фото пользователя Tatiana777
маленькое фото пользователя Olina5665
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 512 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 325 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя sashazyuanova

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, поболтать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Foxis04

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем людей в беседку

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Tokigrey

Нижний Новгород → пообщаться

Что думаете про соулмэйтов? Бред или тема?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на выставку

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

⛄️✨ 🎅 Новый год. Коттедж или лофт. Новогодняя программа и многое другое ✨🔥⛄️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lerneri

Чебоксары → собрать компанию

Многоголосое пение

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kucing_kecil

Москва → прогуляться, перекусить

Let's practice English)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Pretty

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Сходить вместе в тейк 🥳

Откликнулись 3 участника

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