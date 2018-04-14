⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя missangela

фото пользователя missangela
фото #2 пользователя missangela
фото #3 пользователя missangela
фото #4 пользователя missangela
фото #5 пользователя missangela
фото #6 пользователя missangela

О себе

Ищу подруг, с которыми можно поговорить по душам, погулять и немножко побеситься)🤍
Я люблю прогулки на свежем воздухе, путешествовать и жить на полную!
Я занимаюсь горнолыжным спортом.
Честно говоря, мне нет 18, мне меньше.. Я очень хочу найти себе друзей, ведь их у меня совсем нет. Я постараюсь поддержать каждого друга, не буду скучной. 🤍

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.