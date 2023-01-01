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Санкт-Петербург
Вполне обычный,в основном работа-дом
Санкт-Петербург
Профиль пользователя mishaaao
О себе
Вполне обычный,в основном работа-дом
Катаю зимой на коньках, летом на велосипеде
Люблю пиво, упоротые мемы и черный юмор
Ищу друзей
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь
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