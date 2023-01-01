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Санкт-Петербург
Профиль пользователя mishaaao

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О себе

Вполне обычный,в основном работа-дом
Катаю зимой на коньках, летом на велосипеде
Люблю пиво, упоротые мемы и черный юмор
Ищу друзей

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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