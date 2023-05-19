Санкт-Петербург
Профиль пользователя Misha_rrr
О себе
Порядочный челик. Навыки общения так себе, не всегда получается ловить настроение, могу душнить, а могу и шутить не переставая
Люблю узнавать о том как устроен этот мир с чем связаны и интересы и профессия
Также я мемный архивариус 88 уровня, за большинство мемасов я в курсе
Гендерно идентифицирую себя как разведывательно-ударный вертолет Ка-52
Всегда открыт к прогулкам, путешествиям. На велосипеде катнуть или с рюкзаком палаткой, на каяках на выходные и прочее
Между выпить или поесть, выберу поесть)
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
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