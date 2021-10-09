Санкт-Петербург
Профиль пользователя Misha90

фото пользователя Misha90
фото #2 пользователя Misha90

О себе

Люблю футбол, болею за Милан и Локомотив.
Есть небольшой пёсель. Много времени с ним провожу.
Люблю гулять на природе.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → активный отдых

Покормить зубров.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Совместный отдых и знакомства

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