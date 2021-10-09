Санкт-Петербург
Профиль пользователя Misha90
О себе
Люблю футбол, болею за Милан и Локомотив.
Есть небольшой пёсель. Много времени с ним провожу.
Люблю гулять на природе.
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
Санкт-Петербург → Другое
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Совместный отдых и знакомства
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