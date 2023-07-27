О себе

Я раньше очень много занималась спортом, сейчас хочу возобновить.

Интересна IT сфера, веб дизайн, инвестиции)

Обожаю сериалы и редко смотрю фильмы, играю в компьютерные игры некоторые и люблю читать (в основном зарубежные детективы), также люблю играть в настольные игры)

Нравится изучать психологию, тему отношений, стараюсь саморазвиваться в разных сферах