⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя MisFits

фото пользователя MisFits

О себе

Я раньше очень много занималась спортом, сейчас хочу возобновить.
Интересна IT сфера, веб дизайн, инвестиции)
Обожаю сериалы и редко смотрю фильмы, играю в компьютерные игры некоторые и люблю читать (в основном зарубежные детективы), также люблю играть в настольные игры)
Нравится изучать психологию, тему отношений, стараюсь саморазвиваться в разных сферах

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🎭 Театр🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить погулять, пообщаться

маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя anastasiayeah
маленькое фото пользователя Maria8
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ssonyush

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Arish_milash

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить покушать и поболтать )

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу родственную душу)

Откликнулось 16 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Kseniaa
маленькое фото пользователя Rinasion
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
маленькое фото пользователя Brgr
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя Aliina
маленькое фото пользователя Crazy
маленькое фото пользователя mary_ranskaya
маленькое фото пользователя Dariya.M
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Vita9
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva
маленькое фото пользователя Tyki

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам