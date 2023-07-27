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Санкт-Петербург
Я раньше очень много занималась спортом, сейчас хочу возобновить.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя MisFits
О себе
Я раньше очень много занималась спортом, сейчас хочу возобновить.
Интересна IT сфера, веб дизайн, инвестиции)
Обожаю сериалы и редко смотрю фильмы, играю в компьютерные игры некоторые и люблю читать (в основном зарубежные детективы), также люблю играть в настольные игры)
Нравится изучать психологию, тему отношений, стараюсь саморазвиваться в разных сферах
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🎭 Театр🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться
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