Мне нравиться заниматься спортом, занимался дзюдо, но сейчас нравиться просто бегать. Ищу друзей, с которыми можно классно провести время, без алкоголя и курения, не против сходит на вечеринку потанцевать и расслабиться. Можно общаться обо всем

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.