Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mirza
О себе
Мне нравиться заниматься спортом, занимался дзюдо, но сейчас нравиться просто бегать. Ищу друзей, с которыми можно классно провести время, без алкоголя и курения, не против сходит на вечеринку потанцевать и расслабиться. Можно общаться обо всем
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу классных ребят для душевного общения;)
Найти людей для интересного общения
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
Пересылать другу другу буквы, мне необходим взаимный флуд
Пойдем гулять по Питеру
Сходить в кальянную
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