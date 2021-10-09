Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mir.for.love
О себе
Важные аспекты общения для меня - темы саморазвития, искусства, позитивного мышления и психологии. Я живу по принципу наслаждаться каждым днем, радовать себя и не ограничивать себя рамками. Не слушай аморальных моралистов, лучше сходи в библиотеку или на концерт :)
Я работаю в сфере флористики, озеленения и оформления мероприятий. Так что если нужен букет и позитивное настроение, то тебе точно ко мне 😉
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
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