Важные аспекты общения для меня - темы саморазвития, искусства, позитивного мышления и психологии. Я живу по принципу наслаждаться каждым днем, радовать себя и не ограничивать себя рамками. Не слушай аморальных моралистов, лучше сходи в библиотеку или на концерт :) Я работаю в сфере флористики, озеленения и оформления мероприятий. Так что если нужен букет и позитивное настроение, то тебе точно ко мне 😉

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

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