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Санкт-Петербург
Профиль пользователя mini.ulya

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О себе

продюсирую, снимаю и монтирую видеоролики. обожаю ходить на выставки, музеи и театры.
убеждена в том, что прогулка без похода в кофейню — плохая прогулка)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💩 Шутки про говно

События пользователя

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ищу подруг!

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маленькое фото пользователя mirlka
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Ищу подружек🙃
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