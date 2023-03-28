О себе

Привет!

Мне 29, люблю кино, вино, разговоры на глубокие темы, поиграть в игры с красивым сюжетом и некоторые настолки.

Очень ищу компанию на карточный Гвинт (колоды есть)!

Делаю первые шаги в психоанализе, интересно пообщаться и на эту тему.

Летом люблю скататься на пару фестивалей

У меня есть сын 6 лет, поэтому друзьям с детьми буду тоже рада!