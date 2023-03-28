⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Minakova

фото пользователя Minakova

О себе

Привет!
Мне 29, люблю кино, вино, разговоры на глубокие темы, поиграть в игры с красивым сюжетом и некоторые настолки.
Очень ищу компанию на карточный Гвинт (колоды есть)!
Делаю первые шаги в психоанализе, интересно пообщаться и на эту тему.
Летом люблю скататься на пару фестивалей
У меня есть сын 6 лет, поэтому друзьям с детьми буду тоже рада!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в карточный Гвинт в СПб!

маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя belmo
маленькое фото пользователя Andy_kx
Откликнулись 3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Mikhail
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя mary_ranskaya
маленькое фото пользователя Olga_P
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя meowtic
маленькое фото пользователя Vladislava
маленькое фото пользователя Rizli
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva
маленькое фото пользователя ekkkaterina
маленькое фото пользователя Ksyusha95
маленькое фото пользователя Aleksandra23
маленькое фото пользователя Valerul
маленькое фото пользователя Pualine
маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Olga12

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам