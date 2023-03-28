⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Привет!
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Minakova
О себе
Привет!
Мне 29, люблю кино, вино, разговоры на глубокие темы, поиграть в игры с красивым сюжетом и некоторые настолки.
Очень ищу компанию на карточный Гвинт (колоды есть)!
Делаю первые шаги в психоанализе, интересно пообщаться и на эту тему.
Летом люблю скататься на пару фестивалей
У меня есть сын 6 лет, поэтому друзьям с детьми буду тоже рада!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам