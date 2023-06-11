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Санкт-Петербург
Слушаю Noize mc, Хаски, Horus, русских исполнителей в основном, но и могу послушать Вивальди, dj сеты, или Киркорова в клубе
Санкт-Петербург
Профиль пользователя mimi_hailova
О себе
Слушаю Noize mc, Хаски, Horus, русских исполнителей в основном, но и могу послушать Вивальди, dj сеты, или Киркорова в клубе
Нет времени на хобби на данный момент, но ищу компанию для посиделок, и не только)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Участие в других событиях
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