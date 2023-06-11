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Санкт-Петербург
Профиль пользователя mimi_hailova

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О себе

Слушаю Noize mc, Хаски, Horus, русских исполнителей в основном, но и могу послушать Вивальди, dj сеты, или Киркорова в клубе
Нет времени на хобби на данный момент, но ищу компанию для посиделок, и не только)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💨 Кальян

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → другое

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Откликнулся 31 участник

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