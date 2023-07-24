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Санкт-Петербург
Профиль пользователя MiltonFrost

фото пользователя MiltonFrost

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай спишемся и в перспективе встретимся)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя businka_ti

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Camelopardalis

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажи о своем кулинарном открытии, если такое имеется. Поделись рецептом

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Valeria_Z

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу добраться до какого нибудь крутого музея)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя 4BELKA4

Санкт-Петербург → пообщаться

пиво или водка?

Откликнулось 5 участников

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Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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