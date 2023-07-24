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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя MiltonFrost
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать
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