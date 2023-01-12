Ищу смысл бытия.. Щекастая:3 Я меланхолик, иногда слишком активна, а порою не вытащить из дома. Люблю сериалы, вкусно кушать и пёсиков, осенняя хандра меня сожрала и некому меня взбодрить. Интроверт, но со своими я открыта, социофоб, но в компании мне проще) Ищу родственную душу, друга, чтобы и в горе и в радости, скоротать время и находить интересные занятия, убивать чувство одиночества) Очень искренний и добрый человек, иногда слишком стеснительна, местами тревожна, тактична, тактильна🤗 Обожаю разговоры по душам, если компания именно "та") Есть молодой человек, но в дружбе это никак не влияет, я готова отдавать свое время тому, кому это действительно будет нужно, пропадать и забываться во времени,.. .. хочу чувствовать себя живой я всегда буду делать вид, что счастлива и строить фальшивую улыбку. но посмотри в мои глаза - я сломлен.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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