Санкт-Петербург
Профиль пользователя Milka00

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О себе

Ищу смысл бытия..
Щекастая:3
Я меланхолик, иногда слишком активна, а порою не вытащить из дома. Люблю сериалы, вкусно кушать и пёсиков, осенняя хандра меня сожрала и некому меня взбодрить. Интроверт, но со своими я открыта, социофоб, но в компании мне проще) Ищу родственную душу, друга, чтобы и в горе и в радости, скоротать время и находить интересные занятия, убивать чувство одиночества)
Очень искренний и добрый человек, иногда слишком стеснительна, местами тревожна, тактична, тактильна🤗 Обожаю разговоры по душам, если компания именно "та")
Есть молодой человек, но в дружбе это никак не влияет, я готова отдавать свое время тому, кому это действительно будет нужно, пропадать и забываться во времени,..
.. хочу чувствовать себя живой

я всегда буду делать вид,
что счастлива
и строить фальшивую улыбку.

но посмотри в мои глаза - я сломлен.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске родственной души:3

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

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