>Нравится играть в настолки (есть TTS и конфы дискорд где мы собираемся поиграть. В браузерные игры тоже по типу mempolice ) >Веду список myshows. Буду рада новым друзьям, что бы соревноваться там на количество часов убитых сериалами ;) >Нравится обсуждать новости, сплетничать, весело и приятно проводить время как в реальности так и в вирутальности >Ищу новых людей в стаю 🐺🤝🏻🐺

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

Москва → Другое Посидим в Дисе, поиграем в игры и пообщаемся

Москва → Другое Почиллить в дискорде и поиграть Jackbox

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

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