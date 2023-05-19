Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mikhel
О себе
Я цифровой иллюстратор, свободный художник, векторный график. Люблю эмбиент и чиллаут музыку. Катаюсь на велосипеде, но без фанатизма. Предпочту культурную программу, нежели клубы и пати. Ищу дружбы с противоположным полом, для серьёзных отношений. Сам не крупный, по этому ищу миниатюрную девушку. (Пока не знаю, что ещё уместно рассказать. В первый раз в знакомства. )
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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