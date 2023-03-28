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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mikhailovna

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О себе

Всем привет!) Меня зовут Настя. Три месяца назад переехала в Питер. Ищу новые знакомства, с кем можно пообсуждать все на свете. Сходить погулять, потанцевать, в зал, играть в игры, музеи... В общем я открыта к новому и мне все интересно)
Работаю в юридической компании, помощником.
Люблю читать, в основном психологию, но я ещё в начале этого пути. Люблю спорт и все что с ним связано. Сама хожу в зал, учусь на тренера. Занималась волейболам и баскетболом. Немного даже в теннис умею🥹
Раскрашиваю картины по номерам и собираю алмазную мозаику.
Обучаюсь шитью🪡
Есть кролик 🐇🥰 Люблю животных ещё, получается)
Предпочтительно личные встречи для общения. Живу рядом с метро Автово🏠Но местоположение для общения не важно)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Я хочу дружить. Впереди 3 выходных🥹

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 48 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 35 участников

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Гулять, танцевать, путешествовать

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Питер, буду рада новым знакомствам

Откликнулось 14 участников

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Давай находить интересные места вместе

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