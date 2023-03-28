Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mikhailovna
О себе
Всем привет!) Меня зовут Настя. Три месяца назад переехала в Питер. Ищу новые знакомства, с кем можно пообсуждать все на свете. Сходить погулять, потанцевать, в зал, играть в игры, музеи... В общем я открыта к новому и мне все интересно)
Работаю в юридической компании, помощником.
Люблю читать, в основном психологию, но я ещё в начале этого пути. Люблю спорт и все что с ним связано. Сама хожу в зал, учусь на тренера. Занималась волейболам и баскетболом. Немного даже в теннис умею🥹
Раскрашиваю картины по номерам и собираю алмазную мозаику.
Обучаюсь шитью🪡
Есть кролик 🐇🥰 Люблю животных ещё, получается)
Предпочтительно личные встречи для общения. Живу рядом с метро Автово🏠Но местоположение для общения не важно)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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