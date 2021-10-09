Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mikhail
О себе
Поэт, музыкант, художник. Алкоголик.
Всё в миноре
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
Пофотографирую красиво тебя!
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))
Москва → Другое
Ищу творческих людей для дальнейшего общения (в соц.сетях)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на концерт Группы Три дня дождя
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться / Выпить
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