Люблю искусство во всех проявлениях. Музыка один из самых прекрасных видов искусства!!! Основатель цифрового музыкального лейбла MIDI Nigft Life. Если ты пишешь танцевальную музыку, издаешься или не знаешь как её реализовать, отмечайся 💪

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💰 Бизнес

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.