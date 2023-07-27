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Санкт-Петербург
Профиль пользователя miakksid

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О себе

мне нужен человек.
человек,с которым я буду постоянно поддерживать связь.я вернулась к точке безысхода и ищу того,кто сможет на расстоянии оказаться рядом.
давно не искала себе собеседников,но на данный момент я в них катастрофически нуждаюсь

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться
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