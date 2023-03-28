О себе

Катя, 27 лет, Приморский район. Дизайнер интерьера.

Люблю разную музыку, но не тяжелый металл😜

Люблю смотреть фильмы и сериалы, стендап, шоу, подкасты.

Люблю гулять пешком.

Ходить по магазинам. Выбирать всякие мелочи в дом.🫠

Обожаю красивые закаты.

Люблю фотографировать и фотографироваться.

Обожаю ржать над какими-то ситуациями как чайка🤣

Не боюсь выглядеть глупо или признать, что в чем-то не разбираюсь. Но вообще люблю узнавать новое и всегда открыта.