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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Metany

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О себе

Катя, 27 лет, Приморский район. Дизайнер интерьера.
Люблю разную музыку, но не тяжелый металл😜
Люблю смотреть фильмы и сериалы, стендап, шоу, подкасты.
Люблю гулять пешком.
Ходить по магазинам. Выбирать всякие мелочи в дом.🫠
Обожаю красивые закаты.
Люблю фотографировать и фотографироваться.
Обожаю ржать над какими-то ситуациями как чайка🤣
Не боюсь выглядеть глупо или признать, что в чем-то не разбираюсь. Но вообще люблю узнавать новое и всегда открыта.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу , кайфушницу

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулись 33 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружек для близкого и веселого общения

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых подруг✨

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