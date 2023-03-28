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Санкт-Петербург
Катя, 27 лет, Приморский район. Дизайнер интерьера.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Metany
О себе
Катя, 27 лет, Приморский район. Дизайнер интерьера.
Люблю разную музыку, но не тяжелый металл😜
Люблю смотреть фильмы и сериалы, стендап, шоу, подкасты.
Люблю гулять пешком.
Ходить по магазинам. Выбирать всякие мелочи в дом.🫠
Обожаю красивые закаты.
Люблю фотографировать и фотографироваться.
Обожаю ржать над какими-то ситуациями как чайка🤣
Не боюсь выглядеть глупо или признать, что в чем-то не разбираюсь. Но вообще люблю узнавать новое и всегда открыта.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
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