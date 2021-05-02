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Санкт-Петербург
Профиль пользователя meowtic

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О себе

Хотелось бы найти подруженьку (или подруженек), с которыми будем гулять, фоткаться, ходить по музеям и различным заведениям, лампово пить кофе, любимый бабл чай (иногда можно и пиво)), делиться мемами, обсуждать косметику, шмотки, книги, сериальчики и просто всякую жизу 💅🎀
О себе: в меру активная, открытая для общения, люблю пешие прогулки, вылазки на природу, котиков, занимаюсь йогой, немного рисую, люблю рукодельничать, азиатскую еду и фильмы))

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏢 Работа 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое
Гоу на Симфонический оркестр по Атаке Титанов
маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое
Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам
маленькое фото пользователя Aleina
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
маленькое фото пользователя JMor
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по городу, зайти в кафе
маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, посидеть в кафе
маленькое фото пользователя se1di1
Санкт-Петербург → Другое
познакомиться с интересными людьми
маленькое фото пользователя Asya26
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение
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