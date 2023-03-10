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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mendeleev
О себе
Привет! Очень и отзывчивый человек! Вечный оптимист! Обожаю общение и всегда отвечаю на сообщения. Главное - пиши чаще и больше! Нравиться любое время препровождение, но особенно прогулки!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь
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