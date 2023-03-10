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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mendeleev

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О себе

Привет! Очень и отзывчивый человек! Вечный оптимист! Обожаю общение и всегда отвечаю на сообщения. Главное - пиши чаще и больше! Нравиться любое время препровождение, но особенно прогулки!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес
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