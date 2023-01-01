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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Men1

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Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия🐈 Домашние животные💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

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