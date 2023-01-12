Учус, работаюс работу, свободное время трачу на перекуры Пытаюсь играть в шахматы (рейтинг 1300 в рапиде на Chess.com), пытаюсь играть на гитаре и петь, но не очень получается. Про барики я вообще молчу Слушаю в основном метал, а также немножко попсы 80-х, есть любимые треки The Prodigy, Depeche Mode, a-ha и т.д. Большой фанат шкя, кстати (у меня даже тетрадочки есть) В последнее время чиллирую с использованием ютуба, иногда смотрю куплинова, обломова и в окно, чтобы посмотреть на погоду

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

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🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Бизнес ✝️ Религия

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