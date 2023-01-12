Санкт-Петербург
Профиль пользователя megetchanin
О себе
Учус, работаюс работу, свободное время трачу на перекуры
Пытаюсь играть в шахматы (рейтинг 1300 в рапиде на Chess.com), пытаюсь играть на гитаре и петь, но не очень получается. Про барики я вообще молчу
Слушаю в основном метал, а также немножко попсы 80-х, есть любимые треки The Prodigy, Depeche Mode, a-ha и т.д.
Большой фанат шкя, кстати (у меня даже тетрадочки есть)
В последнее время чиллирую с использованием ютуба, иногда смотрю куплинова, обломова и в окно, чтобы посмотреть на погоду
Профиль обновлён 22 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.