Санкт-Петербург
Профиль пользователя MECH

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О себе

Люблю гулять по живописным местам.
Бегать не люблю, предпочитаю занятия летом на спорт площадке: подтягивания, приседания, отжимания, пресс. Зимой катаюсь на лыжах. Читаю фэнтези. Слушаю Михеева, Куликова, Ищенко.

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 📺 Политика

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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