Санкт-Петербург
Профиль пользователя mdstasy
О себе
Я очень люблю американскую историю ужасов, пью пиво и кофе 🛐
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства это так прекрасно
Санкт-Петербург → Другое
Пофотографирую красиво тебя!
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру, попить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Давай просто сходим куда-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Устал гулять один
Санкт-Петербург → Другое
Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на байке
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