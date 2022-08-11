Санкт-Петербург
Профиль пользователя mdstasy

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О себе

Я очень люблю американскую историю ужасов, пью пиво и кофе 🛐

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

поиграть в компании в настолки 😣

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя Shamil
Санкт-Петербург → Другое

Давай просто сходим куда-нибудь

маленькое фото пользователя Gaper
Санкт-Петербург → Другое

Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

маленькое фото пользователя Danila
Санкт-Петербург → Другое

Устал гулять один

маленькое фото пользователя Nugget
Санкт-Петербург → Другое

Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

маленькое фото пользователя TBlayer
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на байке

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.